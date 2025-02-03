مهجورة ومتآكلة.. شفق نيوز تتجول في أزقة الحلة القديمة (صور)

2025-02-03 17:00:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ لم يبق منهاسواء جدران متآكلة، وبقايا نقوش كانت تزين أبواب المنازل، هكذا أضحت أحياء المهديةوالكورد واليهودية في مدينة الحلة القديمة، مركز محافظة بابل.

ورصدت كاميرا وكالةشفق نيوز، حال هذه المحلات السكنية القديمة، وأزقتها، التي كانت يوماً مركزاًلحياة اجتماعية زاخرة، إلا أنها فقدت كل شيء، بعد أن هجرها سكانها لأسباب عديدة،منها البحث عن فرص عمل أو الانتقال لمناطق جديدة، فضلاً عن الذين غيبهم الموت.

اليوم، بقيت هذهالأزقة شاهدة على مرحلة من تاريخ الحلة القديمة، فيما تفتقر للاهتمام والصيانة،بهدف الحفاظ على هويتها، حيث تركت للزمن، وهو يترك بصمته عليها.