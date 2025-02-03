2025-02-03 17:54:04 - المصدر: ايشان

ستتطلع مصافي النفط في الولايات المتحدة إلى أميركا اللاتينية والشرق الأوسط للحصول على بديل عن الخامين الكندي والمكسيكي اللذين ارتفعت تكلفتهما فجأةً بعد قرارات الرئيس دونالد ترمب بفرض رسوم جمركية، وفقاً لما ذكره متعاملون بالسوق. وذكر المتعاملون أن شركات التكرير الأميركية ستتجه على الأرجح إلى خامات بديلة مثل النفط الثقيل الذي تنتجه دول مجاورة مثل […]

ظهرت المقالة بسبب كمارك ترامب.. مصاف أمريكية تخطط لشراء النفط الخام من العراق أولاً على ايشان.



