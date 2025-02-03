2025-02-03 17:54:04 - المصدر: ايشان

شهدت اللجنة الفنية للحكام في إسبانيا اضطرابًا كبيرًا، بعد اجتماع طارئ عقده لويس ميدينا كانتاليخو، رئيس لجنة الحكام، صباح اليوم الاثنين، مع جميع حكام الدرجتين الأولى والثانية. وخلال الاجتماع، وجه ميدينا كانتاليخو انتقادات لاذعة للحكام بسبب الأخطاء الجسيمة التي شهدتها مباريات نهاية الأسبوع الماضي، خاصة في مسابقة الدوري الإسباني “الليجا”. وأعلن ميدينا كانتاليخو عن فرض […]

ظهرت المقالة حتى إشعار آخر.. إيقاف حكام الساحة والـ VAR اللذين قادا مباراة ريال مدريد وإسبانيول في الليغا أولاً على ايشان.



