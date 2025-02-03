حصيلة أمنية ومرورية ثقيلة.. وفيات وإصابات في 3 محافظات

2025-02-03 18:15:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

شهدت ثلاث محافظات عراقية، اليوم الاثنين (3 شباط 2025)، سلسلة حوادث أمنية ومرورية اسفرت عن مصرع وإصابة العشرات، بينهم نساء وأطفال، في ظل استمرار التحديات المرتبطة بالسلامة العامة والأخطار الناجمة عن مخلفات الحروب.

وكشفت دائرة صحة ديالى عن مصرع طفلة وإصابة 13 مدنياً، بينهم 3 نساء، في حوادث سير متفرقة شهدتها المحافظة خلال الساعات الماضية.

وقال مدير إعلام الدائرة، فارس العزاوي، لـ"بغداد اليوم"، إن "الطفلة لقيت مصرعها وأصيب 13 شخصاً في حوادث مرورية متعددة وقعت في مناطق مختلفة من المحافظة".

وأضاف أن "أربع حالات حرجة تم نقلها إلى ردهات الطوارئ لتلقي العلاج اللازم"، مشيراً إلى أن "أسباب الحوادث تعود إلى السرعة الزائدة، التجاوز الخاطئ، واستخدام الهاتف أثناء القيادة".

وحذر العزاوي من، أن "حوادث السير باتت تشكل ضغطاً كبيراً على الكوادر الطبية، خاصة مع الحالات الحرجة التي تتطلب تدخلاً جراحياً عاجلاً".

في حادث آخر، أكد مصدر أمني مقتل طفل يبلغ من العمر 12 عاماً وإصابة آخر بجروح خطيرة جراء انفجار مقذوف حربي قديم في محافظة كركوك.

وقال المصدر لـ"بغداد اليوم"، إن: "المقذوف الحربي، الذي يعود إلى مخلفات داعش، انفجر أثناء عبث طفلين به قرب قرية التحويلة جنوب المحافظة، ما أسفر عن مقتل أحدهما وإصابة الآخر بجروح خطيرة".

وأوضح، أن "فرق الدفاع المدني والهندسة العسكرية فرضت طوقاً أمنياً حول موقع الانفجار، وباشرت بعمليات تمشيط واسعة تحسباً لوجود أجسام غير منفجرة أخرى قد تشكل خطراً على المدنيين".

ودعا المصدر الأهالي إلى "ضرورة الإبلاغ الفوري عن أي أجسام مشبوهة وتوعية الأطفال بعدم الاقتراب منها لضمان سلامتهم".

وفي محافظة صلاح الدين، ارتفعت حصيلة حادث السير الذي وقع قرب قضاء طوز خورماتو إلى 13 مصاباً، بينهم خمسة أطفال.

وقال مصدر طبي، لـ"بغداد اليوم"، إن: "الحادث وقع عصر اليوم قرب قرية زراعية شمال القضاء، وأسفر عن إصابة 13 شخصاً، بينهم خمسة أطفال"، مبيناً أن "المصابين تم نقلهم إلى المستشفيات القريبة لتلقي العلاج".

وأشار المصدر إلى، أن "حالتين فقط كانتا حرجة، فيما باقي الإصابات كانت بين خفيفة ومتوسطة"، مؤكداً أن "سرعة الاستجابة ونقل المصابين ساهمت بشكل كبير في إنقاذ حياتهم".