العدل: الإفراج عن 509 من النزلاء خلال الشهر الماضي

2025-02-03 18:15:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت وزارة العدل، اليوم الإثنين (3 شباط 2025)، الإفراج عن 509 من النزلاء خلال الشهر الماضي

وذكر بيان للوزارة تلقته "بغداد اليوم"، أن "العدد الكلي للمفرج عنهم (509) من النزلاء في بغداد والمحافظات من بينهم (500) المطلق سراحهم بالإفراج أو بقرار تمييزي أو انتهاء مدة المحكومية".

وأضافت أن "الدائرة تتابع بشكل مستمر آلية ‏إطلاق السراح بعد انتهاء كافة الإجراءات القانونية، حرصا ‏منها على إتمام عملها بالشكل الأمثل‎".



