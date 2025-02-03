محافظ كربلاء: خطة زيارة النصف من شعبان لا تتضمن أية قطوعات

2025-02-03 18:15:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أعلن محافظ كربلاء، نصيف الخطابي، اليوم الإثنين، (3 شباط 2025)، أن خطة زيارة النصف من شعبان لا تتضمن أية قطوعات.

وقال الخطابي في مؤتمر عقده اليوم مع وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، إن: "الخطة الأمنية الخاصة بزيارة النصف من شعبان، أعدت من قبل قيادة عمليات كربلاء المقدسة بالتعاون مع قيادة شرطة كربلاء المقدسة وهيئة الحشد الشعبي"، مبينا، أن "الخطة نوقشت بتفاصيلها مع وزير الداخلية، حيث عرضت احتياجات القيادات الأمنية للجيش والشرطة والأجهزة الأمنية الأخرى وهيئة الحشد الشعبي وتم تلبيتها".

وأضاف، "أعددنا خططًا خدمية وصحية خاصة بالزائرين"، لافتا إلى، أن "جزءًا من المشاريع الخدمية التي أطلقها رئيس الوزراء خلال الزيارة الأربعينية بدأنا العمل بها بشكل مباشر، حيث إن بعضها ستكون نافذة في الزيارة النصف من شعبان ويستطيع الزائرون استخدامها".

وأكد، "كما نجحت زيارة أربعينية الإمام الحسين (ع) في جميع تفاصيلها، فإن زيارة النصف من شعبان ستنجح أيضا"، لافتا إلى، أنه "لا توجد قطوعات بالمطلق في الزيارة وهناك انسيابية ومرونة كبيرة مع جهد استخباري وأمني عاليين".