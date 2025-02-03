2025-02-03 18:20:08 - المصدر: شفق نيوز

شفقنيوز/ أعلنت الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي العراقية، مساء اليومالاثنين، أن دخول منخفض جوي أجواء البلاد اعتباراً من يوم غد، تعقبه كتلة قطبيةباردة وأمطار وثلوج.

وذكرتالهيئة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن حركة السحب التي ترصدها الأقمارالاصطناعية مساء اليوم، أظهرت أنها تندفع من جهة غرب العراق معلنة عن بداية تأثيراندفاع منخفض جوي جبهوي بقيم ضغطية واطئة.

وأشارتإلى أن تأثير المنخفض سيبدأ اعتباراً من يوم غد الثلاثاء بتحول الرياح إلى جنوبيةشرقية تصاحب كتلة مدارية دافئة ورطبة، وينتهي الجمعة المقبل مع عودة الرياح شماليةغربية مصحوبة بكتلة هوائية قطبية باردة.

وأضافتأن البلاد ستشهد أمطاراً وثلوج ونشاط رياح وغبار وبعدها انخفاض حادة بدرجات الحرارة.