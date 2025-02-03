كهرباء صلاح الدين: مشاريع جديدة لفك الاختناقات في أقضية المحافظة

2025-02-03 18:25:12 - المصدر: الاقتصاد نيوز

أعلنت مديرية كهرباء جنوب صلاح الدين، الاثنين، عن مشاريع جديدة لفك الاختناقات عن المحطات الكهربائية في أقضية جنوب المحافظة. وقال مدير كهرباء جنوب صلاح الدين، حسن مثنى، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه الاقتصاد نيوز، إن توقف التجهيز في مناطق جنوب محافظة صلاح الدين، هو بسبب قيام شبكات النقل في المحافظة بتبديل أسلاك خطوط النقل المغذية لمحطة بلد 132 kv إلى أسلاك حرارية. وأضاف إن هناك مشاريع لفك الاختناقات للمحطات والمغذيات ذات الأحمال العالية من خلال تشغيل محطات ثانوية 3311 kv ومحطات متنقلة 3311 kv وشطر مغذيات 11 kv في عدة مناطق في جنوب المحافظة. وتابع أن المشاريع تضمنت إكمال الأعمال المدنية لمحطة تحويل 132 33 kv في قضاء الضلوعية مع نصب المعدات لغرض تشغيلها ، وتشغيل محطة منطقة الفرحاتية في ناحية الإسحاقي ، وكذلك نصب متنقلة في ناحية الحردانية ، ونصب متنقلة في ناحية الحاتمية ،بالإضافة إلى تشغيل محطة ناحية يثرب الجديدة ،وتشغيل محطة القدس في قضاء بلد ،فضلاً عن نصب متنقلة في قضاء الدجيل ، ونصب متنقلة في منطقة عزيز بلد ، وأيضاً نصب متنقلة في قضاء بلد. وأشار إلى إنشاء مغذي 33kv في ناحية يثرب ، وكذلك إنشاء مغذي 33kv في قضاء بلد ، وإنشاء مغذي 33kv في ناحية الحردانية ، وإنشاء مغذي 33 kv في منطقة الحضيرة، اضافة إلى هدم وبناء محطة المعجون في منطقة الحضيرة. ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام