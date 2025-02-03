2025-02-03 18:25:12 - المصدر: الاقتصاد نيوز

أعلنت طيران الجزيرة الكويتية الاثنين تكبد خسائر صافية قدرها 4.176 مليون دينار حوالي 13.52 مليون دولار في الربع الرابع مقارنة مع 7.141 مليون دينار قبل عام. وأظهرت النتائج التي نشرتها الشركة على موقع البورصة الكويتية تحقيق أرباح صافية سنوية قدرها 10.184 مليون دينار في 2024 مقابل 6.13 مليون دينار في 2023. وعزت الشركة ارتفاع الأرباح السنوية لزيادة الإيرادات التشغيلية وتدابير الكفاءة التشغيلية. ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام