"أوبك+" ترحب بالتزام العراق وتثبت مستويات الإنتاج دون تعديل

2025-02-03 18:30:02 - المصدر: واع

متابعة - واعرحبت اللجنة الوزارية المشتركة لتحالف "أوبك+"، اليوم الإثنين، بتحسن مستوى الالتزام للعراق، فيما أبقت على مستويات الإنتاج دون تعديل.وذكر بيان للجنة الوزارية المشتركة لمراقبة الإنتاج- تابعته وكالة الأنباء العراقية (واع)- أن "اللجنة الوزارية المشتركة لمراقبة الإنتاج عقدت اجتماعها الثامن والخمسين عبر الاتصال المرئي، حيث استعرضت بيانات إنتاج البترول الخام لشهري نوفمبر وديسمبر 2024، مشيدةً بالمستوى المرتفع من الالتزام من قبل الدول الأعضاء في أوبك والدول المنتجة من خارجها المشاركة في إعلان التعاون".ورحبت اللجنة- حسب البيان- بتحسن مستوى الالتزام من قبل العراق وكازاخستان، بما في ذلك التعديلات الطوعية الإضافية، وأكدت أهمية تعويض الكميات المنتجة الزائدة، وفقًا للاتفاق السابق".وأكدت اللجنة استمرارها في مراقبة الامتثال لتعديلات الإنتاج، التي تم الاتفاق عليها خلال الاجتماع الوزاري الثامن والثلاثين لأوبك والدول غير الأعضاء، والذي عُقد في 5 ديسمبر 2024م، كما ستتابع التعديلات الطوعية الإضافية التي أعلنتها بعض الدول المشاركة لضمان استقرار سوق النفط".وقررت اللجنة إبدال شركتي ريستاد إنرجي (Rystad Energy) وإدارة معلومات الطاقة الأمريكية (EIA) بشركات كابلر، وأويل أكس، وإي أس أي آي (Kpler, OilX, and ESAI) لتكون ضمن المصادر الثانوية المستخدمة في تقييم مستويات الإنتاج والالتزام، اعتبارًا من 1 فبراير 2025م.وجددت اللجنة التزامها بإعلان التعاون حتى نهاية عام 2026م، كما تقرر عقد الاجتماع المقبل (التاسع والخمسين) في 5 أبريل 2025م؛ لمواصلة متابعة تنفيذ الاتفاقات وتعزيز استقرار السوق".