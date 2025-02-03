"مغامرة غير متوقعة".. راموس يتوجه إلى الملاعب المكسيكية

2025-02-03 18:35:08 - المصدر: شفق نيوز

شفقنيوز/ أفادت تقارير صحفية، يوم الاثنين، بأن نجم ريال مدريد السابق ومنتخبإسبانيا، سيرجيو راموس، سيخوض مغامرة جديدة "غير متوقعة" في الملاعبالمكسيكية والتي من المحتمل أن تكون الأخيرة في مسيرته الكروية.

وأكدتالتقارير أن راموس يجري الفحوصات الطبية للتوقيع مع نادي مونتيري المكسيكي، حيثسيخوض صاحب الـ38 عاماً مغامرة جديدة في عالم كرة القدم.

وقديستفاد مونتيري من خبرة المخضرم الإسباني في بطولة كأس العالم للأندية الصيفالمقبل، حيث يشارك مونتيري في المجموعة الخامسة مع إنتر ميلانو الإيطالي، وريفربليت الأرجنتيني، وأوراوا الياباني.

وحققراموس العديد من الألقاب في مسيرته، أبرزها كأس العالم ودوري أبطال أوروبا والدوريالإسباني.

وكانراموس يعتبر من أبرز المدافعين في جيله، وكان أساس "الجيل الذهبي" لريالمدريد ومنتخب إسبانيا.