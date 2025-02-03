رئيس الوزراء: استراتيجية الأمن الوطني تراعي المتغيرات في المنطقة ومختلف التحديات الأمنية

2025-02-03 19:50:02 - المصدر: واع

بغداد - واعأكد رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني، اليوم الإثنين، أن استراتيجية الأمن الوطني تراعي المتغيرات في المنطقة ومختلف التحديات الأمنية.وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان- تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني، ترأس اجتماعًا ضمّ أعضاء الفريق النيابي المكلف بمراجعة استراتيجية الأمن الوطني، الذي يضم عددًا من أعضاء مجلس النواب، وذلك بحضور عدد من المستشارين والمتخصصين في هذا المجال".وأضاف البيان، أنه "جرى- خلال الاجتماع- البحث في أبرز الأطر والمفاصل التي تشتمل عليها الاستراتيجية، بما في ذلك المتطلبات الأمنية في كل الجوانب وعلى مختلف الصعد".وأشاد رئيس مجلس الوزراء- بحسب البيان- "بمشاركة أعضاء مجلس النواب بهذا الملف المهم، ما يعكس التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية"، مشيرًا إلى، أن "الاستراتيجية تأخذ بعين الاهتمام المتغيرات المتسارعة في المنطقة ومختلف التحديات الأمنية الداخلية والخارجية المستمرة".وبين، أن "الاستراتيجية تراعي المبادئ الأساسية والدستورية والقوانين المنظمة لحقوق الإنسان وكرامة المواطنين"، موضحًا، أن المؤشرات والبيانات تدلّ بوضوح على، "انخفاض مستوى الجريمة بأنواعها، وتطور قدرات قواتنا المسلحة، وكل صنوف القوات الأمنية، على مستوى المهام والواجبات، وفي مجال دعم الاستقرار والأمن والسلم الأهلي، في عموم أنحاء العراق".