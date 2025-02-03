مصرع وإصابة 5 جنود وسائق بحادث سير في ديالى

2025-02-03 19:55:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في ديالى، يوم الاثنين، بمصرع جنديين اثنين وإصابة ثلاثة آخرين بينهم سائق، بحادث سير في ناحية العظيم شمال شرقي المحافظة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "خمسة أشخاص يستقلون عجلة، هم أربعة جنود وسائق العجلة، تعرضوا لحادث سير أدى إلى انقلاب عجلتهم على طريق قريب من ناحية العظيم في ديالى".

ولفت المصدر إلى أن "الحادث أسفر عن مصرع اثنين من الجنود وإصابة اثنين آخرين، بالإضافة إلى السائق الذي تعرض كذلك للإصابة"، مبيناً أن "الجنود منسوبين للجيش العراقي وكانوا في طريق التحاقهم بالواجب".

وأضاف أنه "تم نقل الجثتين إلى دائرة الطب العدلي، والمصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج".