التعادل ينهي لقاء الكرمة والكهرباء بدوري نجوم العراق لكرة القدم

2025-02-03 20:00:08 - المصدر: شفق نيوز

شفقنيوز/ تعادل فريق الكرمة مع ضيفه الكهرباء، مساء اليوم الاثنين، ضمن منافساتالجولة 18 من دوري نجوم العراق لكرة القدم.

وجرتالمباراة عند الساعة الخامسة مساءً على ملعب زاخو وهو الملعب المفترض لفريق الكرمةوانتهت بالتعادل الإيجابي 1-1.

وانتهىالشوط الأول بالتعادل من دون أهداف، وفي الشوط الثاني سجل فريق الكهرباء هدفه فيالدقيقة 80 عن طريق اللاعب نهاد محمد، وجاء هدف التعديل للكرمة في الدقيقة 90+7 عنطريق علاء الدين الدالي من ركلة جزاء.

وبهذهالنتيجة رفع الكهرباء رصيده للنقطة 22 بالمركز 12، ورفع الكرمة رصيدهللنقطة 21 بالمركز 13.