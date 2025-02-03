الاقتصاد النيابية: هيئة المنافذ تؤدي دورها بالشكل الصحيح

2025-02-03 20:05:02 - المصدر: واع

بغداد – واعأكدت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، اليوم الإثنين، أن هيئة المنافذ الحدودية تؤدي دورها بشكل صحيح، مشيدة بجهود إدارة منفذ المنذرية الحدودي.وقال عضو اللجنة كاظم الشمري في تصريح فيديوي تابعته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "هيئة المنافذ الحدودية تعمل بجهود كبيرة تستحق الثناء والتقدير"، مؤكدا أن "الهيئة تتابع عملها بالشكل الصحيح في جميع المنافذ".وأضاف، أن "اللجنة زارت منفذ المنذرية الحدودي لمتابعة سير العمل حيث تعد هذه الزيارة الثانية لتقييم عمل هيئة المنافذ الحدودية"، مبينا أن "هذه الزيارات بمثابة التكامل ما بين السلطات لخدمة أبناء البلد".