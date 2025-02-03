مجلس نينوى ينتقد تأخير اصدار أوامر مباشرة مدراء الوحدات الجدد: لا يوجد مبرر

2025-02-03 20:05:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - نينوى

أكد عضو مجلس محافظة نينوى عدنان شيخ كالو، اليوم الإثنين (3 شباط 2025)، أنه لا يوجد أي مبرر لمحافظ نينوى عبد القادر الدخيل لعدم إصدار الكتب الإدارية بمباشرة رؤساء الوحدات الجديدة الذين صوت عليهم المجلس في وقت سابق وعددهم 20 شخصا.

وقال شيخ كالو في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "القضاء الإداري حسم صحة القرارات التي اتخذها مجلس المحافظة من خلال التصويت على استبدال رؤساء الوحدات الإدارية، واستبدلاهم بمدراء ورؤساء جدد".

وأضاف أن "قرارات القضاء باتة وملزمة، ويجب احترامها، وننتظر وصول القرار إلى محافظة نينوى، وبعدها ستكون لنا عدة مواقف، في حال لم يصدر المحافظ أمر مباشرة الرؤساء الجدد".

وأشار إلى أنه "من بين المقترحات، أن يتقدم الرؤساء الجدد بشكوى للقضاء، لغرض حسم أمر مباشرتهم، باعتبارهم نالو الموافقة التشريعية من مجلس المحافظة، والقضائية من المحكمة الإدارية".

وفي 30 كانون الثاني الماضي، ردت المحكمة الإدارية العليا الطعون المقدمة من قبل رؤساء 8 وحدات إدارية في المحافظة، مؤكدة أن جلسة الإعفاء من مناصبهم التي جرت من قبل المجلس كانت "قانونية".

وكان مجلس محافظة نينوى قد صوت في تموز 2024، على إجراء تغييرات في مناصب رؤساء الوحدات الإدارية في المحافظة.

والتصويت بحسب مصادر تم من قبل تحالف نينوى المستقبل (16 مقعداً) والذي يضم تحالفات الإطار التنسيقي، وبمقاطعة تحالف نينوى الموحدة (9 مقاعد) والحزب الديمقراطي الكردستاني (4 مقاعد).