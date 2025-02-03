نتائج امتحانات طلبة السادس الابتدائي - الدور التمهيدي
2025-02-03 20:05:06 - المصدر: بغداد اليوم
بغداد اليوم- بغداد
أعلنت المديرية العامة لتربية صلاح الدين، اليوم الإثنين، (3 شباط 2025)، نتائج امتحانات طلبة الصف السادس الابتدائي/ الدور التمهيدي، للعام الدراسي 2024-2025.
للإطلاع على نتائج صلاح الدين.. أضغط هنـــــــــــا
كما أعلنت المديرية العامة لتربية بغداد/ الكرخ الثالثة، نتائج امتحانات طلبة الصف السادس الابتدائي/ الدور التمهيدي، للعام الدراسي 2024-2025.
للإطلاع على نتائج تربية الكرخ الثالثة.. أضغط هنــــــــــا