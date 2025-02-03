2025-02-03 20:05:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أعلنت المديرية العامة لتربية صلاح الدين، اليوم الإثنين، (3 شباط 2025)، نتائج امتحانات طلبة الصف السادس الابتدائي/ الدور التمهيدي، للعام الدراسي 2024-2025.

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كما أعلنت المديرية العامة لتربية بغداد/ الكرخ الثالثة، نتائج امتحانات طلبة الصف السادس الابتدائي/ الدور التمهيدي، للعام الدراسي 2024-2025.

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