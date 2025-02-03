"أوبك+" يبقي تخفيضات إنتاج النفط حتى نيسان المقبل

2025-02-03 20:05:08 - المصدر: شفق نيوز

شفقنيوز/ قررت اللجنة الوزارية المشتركة لتحالف "أوبك+"، مساء اليومالاثنين، الإبقاء على سياسة إنتاج النفط بدون تغيير، وذلك عقب اجتماع مندوبي الدولالأعضاء في فيينا.

وبحسببيان للجنة فإن هذا يمثل أول قرار للتحالف بعد مطالبة الرئيس الأميركي دونالد ترامب،يوم تنصيبه، منظمة "أوبك" والسعودية تحديداً، بخفض أسعار الخام.

وكانالتحالف، باجتماعه الأخير مطلع كانون الأول/ ديسمبر العام الماضي، أرجأ زيادةإنتاجه النفطي لمدة ثلاثة أشهر حتى نيسان/ أبريل 2025، واليوم أكد عدم إعادةإمدادات الخام الواقعة ضمن التخفيضات الطوعية إلى السوق قبل هذا التاريخ، على أنتجتمع لجنة المراقبة الوزارية المشتركة لأعضاء "أوبك+" في الخامس مننيسان/ أبريل لمناقشة المعطيات واتخاذ الخطوات اللازمة.

كماكشف البيان عن استبدال "أوبك+" المصادر الثانوية المستخدمة لتقييم مدىامتثال البلدان المشاركة في إعلان التفاهم بسقف الإنتاج، اعتباراً من 1 شباط/فبراير الجاري.