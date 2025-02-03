2025-02-03 20:09:04 - المصدر: ايشان

أوضح رئيس كتلة حقوق النيابية، النائب حسين مؤنس، تفاصيل التعديلات المقترحة والتي يريد “البعض” حذفها من قانون الخدمة والتقاعد لمجاهدي الحشد الشعبي، فيما أشار إلى أن عدم إدراجه في الجلسة المقبلة، دليل ضعف الكتل السياسية، على حد وصفه. وكتب مؤنس تغريدة تابعتها “إيشان”: “في إطار المناقشات حول (قانون الخدمة والتقاعد لمجاه، دي […]

ظهرت المقالة واصفاً الكتل بـ “الضعيفة”.. مؤنس: نرفض مساعي إفراغ الحشد من روحه الجهادية وعمقه المرجعي أولاً على ايشان.



