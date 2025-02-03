2025-02-03 20:09:04 - المصدر: ايشان

بعد تشغيل خط الطوارئ 911 بشكل رسمي، توالت المناشدات على وزارة الداخلية، لتصل إلى أكثر من 86 ألف مكالمة خلال يوم واحد. الوزارة قالت في بيان ورد لمنصة “إيشان”، إنها “سجلت أعلى معدل للاتصالات والبلاغات الواردة من المواطنين عبر خط الطوارئ الموحد 911”. وأضافت، أن “خط الطوارئ الموحد 911، سجل عدد المكالمات أكثر من 86,000 […]

ظهرت المقالة عراقيون يستنجدون بـ 911.. عدد المكالمات يتجاوز 86 ألفاً في يوم واحد أولاً على ايشان.



