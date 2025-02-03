السوداني وطالباني يبحثان الموضوعات "مشتركة المسؤولية" بعد تعديل قانون الموازنة

2025-02-03 21:00:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ بحث رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، ونائب رئيس حكومةإقليم كوردستان، قباد طالباني، يوم الاثنين، أهمية تصويت مجلس النواب لصالح تعديل قانونالموازنة، بما يوسع من مجالات التعاون المؤسساتي، ويتيح الفرصة لحل العقبات الإداريةالمشتركة.

وقال المكتب الإعلامي للسوداني في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن"الأخير استقبل قباد طالباني، وجرى استعراض أبرز الملفات على الصعيد الوطني، وأفضلالسبل لتعزيز تنفيذ البرنامج الحكومي، بما يلبي تطلعات المواطنين في جميع أرجاء العراق".

وبحسب البيان، فقد شهد اللقاء "البحث في عدد من المواضيعِ مشتركةِالمسؤوليةِ مع حكومة الإقليم، في ضوء تصويت مجلس النواب لصالح تعديل قانون الموازنةبالأمس، بما يوسع من مجالات التعاون المؤسساتي، ويتيح الفرصة لحل العقبات الإداريةالمشتركة".

وأشار السوداني إلى "دعم الحكومة للحوارات الجارية بين القوى السياسيةفي إقليم كوردستان العراق، وأهمية استكمال تشكيل الحكومة الجديدة للإقليم، في ضوء نتائجالانتخابات التي جرت في تشرين الأول الماضي"، وفق البيان.