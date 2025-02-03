اربيل و بغداد تتوصلان الى "اتفاق نهائي" بشأن رواتب الموظفين

2025-02-03 21:00:07 - المصدر: شفق نيوز

شفقنيوز/ أعلنت وزارة المالية في حكومة إقليم كوردستان، مساء اليوم الاثنين، عن التوصلإلى اتفاق نهائي مع الحكومة الاتحادية لحسم ملف رواتب موظفي الإقليم.

وذكرتالوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أنه "بعد 15 يوماً من العمل المتواصلبين الوفود الفنية لوزارة المالية في إقليم كوردستان ووزارة المالية في الحكومةالاتحادية لحل المشاكل الفنية وتنفيذ الطلبات وإعداد الجداول الخاصة بقائمة رواتبالموظفين والمتقاعدين والعسكريين والقوات الأمنية في كوردستان، جرى التوصل إلىاتفاق نهائي حول رواتب الموظفين لسنة 2025".

وأضافت"وفي هذه الأثناء، وفي اجتماع عقد اليوم الاثنين في مبنى المجلس الاقتصاديالعراقي، التقى وفد حكومة إقليم كوردستان برئاسة وزير المالية والاقتصاد آوات شيخجناب، وحضور رئيس ديوان مجلس الوزراء في إقليم كوردستان أوميد صباح".

وتابعت"شكر وفد حكومة إقليم كوردستان، رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني،ونائب رئيس الوزراء فؤاد حسين، ورئيسة ممثلية حكومة إقليم كوردستان في بغداد، خالدةهادي شاوشلي، ووزيرة المالية في الحكومة الاتحادية طيف سامي، على جهودهم المبذولةوالمساعدة والتنسيق والدعم للوصول إلى اتفاق بشأن مستحقات موظفي حكومة إقليمكوردستان".

وأشارتالوزارة إلى أنه "من جهة أخرى، شكر وفد حكومة إقليم كوردستان رئاسة مجلسالنواب العراقي والكتل المختلفة في مجلس النواب العراقي على تعاونهم ودعمهم لإقرارتعديل الموازنة، وخاصة البنود المتعلقة بتصدير النفط".

وأكدتالوزارة أن "الفرق الفنية التابعة لوزارة المالية في إقليم كوردستان تستكملإجراءات إرسال مبالغ رواتب شهر كانون الثاني/ يناير 2025 ومن المتوقع أن يتم إيداعالمبالغ في الحساب البنكي لوزارة المالية".

يذكرأن الوفد المفاوض لإقليم كردستان أكد في اللقاءات كافة استعداده لمواصلة تنفيذالالتزامات التي تقع على عاتق إقليم كوردستان، وذلك لتجنب تكرارمشاكل العام الماضي.