ضبط مسافر عراقي بحوزته 2 كغم من المواد المخدرة في منفذ الشلامجة
2025-02-03 21:05:02 - المصدر: واع
بغداد – واع
أعلنت هيئة المنافذ الحدودية، اليوم الإثنين، ضبط مسافر عراقي بحوزته 2 كيلو غرام من مادة (الترياق) المخدرة في منفذ الشلامجة الحدودي.
وذكرت الهيئة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية(واع)، أن "عناصر الشعبة الفنية في منفذ الشلامجة تمكنوا من ضبط المسافر العراقي وبحوزته 2 كيلو غرام من مادة الترياق المخدرة".
وأضافت، أنه "تم تشكيل لجنة ومحضر ضبط أصولي وإحالة المتهم إلى الجهات المختصة".
أعلنت هيئة المنافذ الحدودية، اليوم الإثنين، ضبط مسافر عراقي بحوزته 2 كيلو غرام من مادة (الترياق) المخدرة في منفذ الشلامجة الحدودي.
وذكرت الهيئة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية(واع)، أن "عناصر الشعبة الفنية في منفذ الشلامجة تمكنوا من ضبط المسافر العراقي وبحوزته 2 كيلو غرام من مادة الترياق المخدرة".
وأضافت، أنه "تم تشكيل لجنة ومحضر ضبط أصولي وإحالة المتهم إلى الجهات المختصة".