ضبط مسافر عراقي بحوزته 2 كغم من المواد المخدرة في منفذ الشلامجة

2025-02-03 21:05:02 - المصدر: واع

بغداد – واعأعلنت هيئة المنافذ الحدودية، اليوم الإثنين، ضبط مسافر عراقي بحوزته 2 كيلو غرام من مادة (الترياق) المخدرة في منفذ الشلامجة الحدودي.وذكرت الهيئة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية(واع)، أن "عناصر الشعبة الفنية في منفذ الشلامجة تمكنوا من ضبط المسافر العراقي وبحوزته 2 كيلو غرام من مادة الترياق المخدرة".وأضافت، أنه "تم تشكيل لجنة ومحضر ضبط أصولي وإحالة المتهم إلى الجهات المختصة".