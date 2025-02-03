الأمن الوطني: القبض على متهم هارب من محكمة الكرخ

2025-02-03 21:05:02 - المصدر: واع

بغداد – واعأعلن جهاز الأمن الوطني، اليوم الاثنين، القاء القبض على متهم هارب من محكمة الكرخ.وذكر الجهاز في بيان، تلقته وكالة الأنباء العراقية(واع)، أن "مفارز جهاز الأمن الوطني تمكنت من إلقاء القبض على متهم بعد هروبه من محكمة تحقيق الكرخ في بغداد، وذلك خلال 24 ساعة من حادثة هروبه".وأضاف البيان، أن "عملية إعادة القبض على المتهم جاءت بعد تكثيف الجهود الاستخبارية واستحصال الموافقات القضائية اللازمة، حيث تمكنت المفارز المختصة من تحديد مكان اختباء المتهم، وجرى تسليمه إلى مركز شرطة المنصور، وفقاً للإجراءات القانونية المتبعة".