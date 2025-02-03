القبض على متهمين بجريمة "القتل العمد" وتجارة الاعضاء البشرية في بغداد

2025-02-03 21:05:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم الإثنين (3 شباط 2025)، القبض على متهم اقدم على تنفيذ جريمة "القتل العمد" واخر بتجارة الاعضاء البشرية شرقي العاصمة.

وقالت القيادة في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، إنه "لتعزيز الامن والاستقرار في مناطق شرقي العاصمة، وملاحقة الخارجين عن القانون وعناصر الجريمة المنظمة والجنائية، وبعد ورود معلومات تفيد بوجود حادثة "قتل" في مدينة الصدر قطاع (42)، على الفور تم تشكيل فريق عمل مشترك من قبل الفرقة الخامسة شرطة اتحادية بالتنسيق مع الأجهزة والوكالات الإستخبارية، والانتقال إلى المكان المحدد".

وأضافت: "بعد التحري والتفتيش وجمع المعلومات وتوسيع دائرة البحث ومتابعة كاميرات المراقبة تم التوصل الى الجاني واعتقاله بوقت قياسي وضبط السلاح المستخدم بالجريمة".

وفي نفس السياق، اكدت أن "قوة من الفرقة ذاتها تمكنت من اعتقال متهم اخر بتجارة الأعضاء البشرية بعد ورود معلومات استخبارية دقيقة تفيد بتواجده ورصد تحركاته في منطقة "الرشاد" شرقي العاصمة"، مبينة أنه "تم تسليم المتهمين والمواد المضبوطة الى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات القانونية بحقهم".