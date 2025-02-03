2025-02-03 21:09:04 - المصدر: ايشان

قال السفير اليوناني في العراق جورجيوس المانوس، إن مشاهدة الجموع القادمة إلى مرقد الإمام الحسين عليه السلام، منحته شعوراً داخلياً عميقاً، ودفئاً روحياً. وذكر المانوس، أن “جميع دول العالم وليس الجانب اليوناني لاحظت وشاهدت الاستقرار الأمني الموجود في العراق، ونريد أن نستغل هذه الفرصة بالتعاون”. وأضاف، أن “رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، سيزور العراق خلال […]

ظهرت المقالة ‏السفير اليوناني من مرقد الإمام الحسين: مشاهدة القادمين إلى هنا منحتني دفئاً روحياً أولاً على ايشان.



