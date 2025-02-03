السوداني يؤكد أهمية استكمال تشكيل الحكومة الجديدة للإقليم

2025-02-03 21:10:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

بحث رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني، ونائب رئيس حكومة إقليم كردستان قوباد طالباني، اليوم الإثنين (3 شباط 2025)، عددا من الملفات الوطنية المشتركة وتعزيز التعاون بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم.

وناقش الجانبان بحسب بيان تلقته "بغداد اليوم"، مستجدات تنفيذ البرنامج الحكومي وسبل تذليل العقبات الإدارية، خاصة في ضوء تصويت مجلس النواب على تعديل قانون الموازنة، بما يسهم في توسيع مجالات التعاون المؤسساتي.

وأكد السوداني "دعم الحكومة للحوار بين القوى السياسية في إقليم كردستان"، مشدداً على "أهمية استكمال تشكيل الحكومة الجديدة في الإقليم وفقاً لنتائج الانتخابات التي جرت في تشرين الأول الماضي".