السوداني: استراتيجية الأمن الوطني تراعي المتغيرات المتسارعة في المنطقة

2025-02-03 21:10:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أكد رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة محمد شياعالسوداني، يوم الاثنين، أن استراتيجية الأمن الوطني تأخذ بعين الاهتمام المتغيرات المتسارعةفي المنطقة ومختلف التحديات الأمنية، الداخلية والخارجية المستمرة.

وذكر بيان للمكتب الإعلامي للسوداني ورد لوكالة شفق نيوز، أن "الأخير،ترأس اجتماعاً ضمّ أعضاء الفريق النيابي المكلف بمراجعة استراتيجية الأمن الوطني، الذييضمّ عدداً من أعضاء مجلس النواب، وذلك بحضور عدد من المستشارين والمتخصصين في هذاالمجال".

وأشار البيان إلى أن "الاجتماع، بحث أبرز الأطر والمفاصل التي تشتملعليها الاستراتيجية، بما في ذلك المتطلبات الأمنية في كل الجوانب، وعلى مختلف الصعد".

وبحسب البيان، فقد "أشاد السوداني بمشاركة أعضاء مجلس النواب بهذاالملف المهمّ، ما يعكس التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية"، مشيراً إلىأنّ "الاستراتيجية تأخذ بعين الاهتمام المتغيرات المتسارعة في المنطقة ومختلفالتحديات الأمنية، الداخلية والخارجية المستمرة".