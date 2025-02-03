2025-02-03 21:10:09 - المصدر: شفق نيوز

شفقنيوز/ وقعت هيئة استثمار البصرة، يوم الاثنين، محضراً لإنشاء محطة للطاقة الشمسيةمن قبل شركة "توتال إنرجي" الفرنسية بقدرة إنتاجية تبلغ 1000 ميغاواط.

وقالمدير الهيئة علاء عبد الحسين، لوكالة شفق نيوز، إن "المحطة سيتم إنشائها فيمنطقة أرطاوي بقضاء الزبير، بتكلفة إجمالية تقدر بـ820 مليون دولار".

وبينأن "المشروع ينفذ على أربع مراحل ومن المقرر أن تبدأ المرحلة الأولى خلالفترة وجيزة من هذا العام، ويستمر لمدة ثلاث سنوات".

وأكدعبد الحسين، أن "المحطة سيتم إنشائها على مساحة 8800 دونم، في خطوة تهدف إلىتعزيز قطاع الطاقة المتجددة في العراق ودعم استدامته البيئية".