رئيس الوزراء يؤكد أهمية استكمال تشكيل الحكومة الجديدة لإقليم كردستان العراق

2025-02-03 21:20:01 - المصدر: واع

بغداد - واعأكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الإثنين، أهمية استكمال تشكيل الحكومة الجديدة لإقليم كردستان العراق.وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان- تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)- أن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، استقبل اليوم الإثنين، نائب رئيس حكومة إقليم كردستان العراق قباد طالباني، حيث جرى استعراض أبرز الملفات على الصعيد الوطني، وأفضل السبل لتعزيز تنفيذ البرنامج الحكومي، بما يلبي تطلعات المواطنين في جميع أرجاء العراق".وأضاف، أن "اللقاء شهد البحث في عدد من المواضيعِ مشتركةِ المسؤوليةِ مع حكومة الإقليم، في ضوء تصويت مجلس النواب لصالح تعديل قانون الموازنة بالأمس، بما يوسع من مجالات التعاون المؤسساتي، ويتيح الفرصة لحل العقبات الإدارية المشتركة".وأشار السوداني-بحسب البيان- إلى "دعم الحكومة للحوارات الجارية بين القوى السياسية في إقليم كردستان العراق، وأهمية استكمال تشكيل الحكومة الجديدة للإقليم، في ضوء نتائج الانتخابات التي جرت في تشرين الأول الماضي".