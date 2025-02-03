الشرطة يتعادل مع استقلال طهران في بطولة أندية آسيا للنخبة

2025-02-03 21:20:02 - المصدر: واع

بغداد - واعتعادل فريق الشرطة، اليوم الإثنين، مع استقلال طهران الإيراني بهدف لمثله في المباراة التي جرت في ملعب آزادي بطهران ضمن دوري أندية آسيا للنخبة.وسجل استقلال أولًا في الشوط الأول عن طريق محمد رضا آزادي، فيما نجح بديل الشرطة ريوان الأمين في تسجيل التعادل في الدقيقة 50 .وسيلتقي الشرطة في الجولة الأخيرة العين الإماراتي في بغداد.