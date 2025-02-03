ريال مدريد يتقدم بشكوى رسمية ضد حكم مباراة إسبانيول

2025-02-03 21:20:02 - المصدر: واع

متابعة – واعأعلن نادي ريال مدريد، اليوم الإثنين، عن تقدمه بشكوى رسمية ضد حكم مباراته أمام إسبانيول في المباراة التي جمعت بينهما في الدوري الإسباني 2024/2025.وقال النادي في بيان إن "مجلس إدارة ريال مدريد وافق على تقديم شكوى رسمية إلى الاتحاد الملكي الاسباني لكرة القدم، مع إرسال نسخة الى المجلس الأعلى للرياضة ، في أعقاب السلوك التحكيمي الذي حدث في ملعب RCDE يوم السبت 1 فبراير”.وأضاف، أن "الأحداث التي وقعت في تلك المباراة تجاوزت اي هامش للخطأ البشري أو التدخل التحكيمي “، مشيرا الى ان “القرارات ضد ريال مدريد وصلت الى مستوى من التلاعب بالمسابقة لم يعد من الممكن تجاهله”.وتابع أن "فضيحة التحكيم هذه ليست حالة معزولة ، إن نظام التحكيم الاسباني معيب تماما ومصمم هيكليا لحماية نفسه “، موضحا ان ما حدث يتجاوز الأخطاء البشرية .. هو تعمد”.