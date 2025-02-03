2025-02-03 22:30:01 - المصدر: واع

بغداد - واعأكد رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الإثنين، أن التفاهم والحوار البنّاء يشكلان الركيزة الأساس لحل القضايا الوطنية، وتحقيق تطلعات المواطنين في مستقبل أكثر ازدهارًا وأمانًا واستقرارا.وذكرت الدائرة الإعلامية لرئاسة الجمهورية في بيان- تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)- أن "رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، التقى اليوم الإثنين، الأمين العام لحركة بابليون ريان الكلداني، وتناول اللقاء مستجدات الأوضاع على الساحة المحلية والتطورات الإقليمية وتداعياتها على المنطقة".وأكد رئيس الجمهورية- بحسب البيان- "ضرورة توحيد الجهد الوطني والعمل بروح المسؤولية المشتركة"، موضحًا، أن "التفاهم والحوار البنّاء يشكلان الركيزة الأساس لحل القضايا الوطنية، وتحقيق تطلعات المواطنين في مستقبل أكثر ازدهارًا وأمانًا واستقرارا".من جانبه، رحّب الكلداني بهذه الزيارة، مؤكدًا دعمه لكل المبادرات التي تصب في مصلحة الوطن، عبر توحيد الجهود ودعم مسار البناء والإصلاح.