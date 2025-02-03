توقف خط سربيل الناقل للكهرباء من ايران الى ديالى

2025-02-03 22:30:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - ديالى

أفاد مراسل "بغداد اليوم" نقلاً عن مصادر محلية، اليوم الإثنين (3 شباط 2025)، بتوقف خط سربيل الناقل للكهرباء من ايران والذي يغطي مناطق ديالى بالكامل.

وقالت المصادر لمراسلنا إن "خط سربيل (ذهاب) الناقل للكهرباء المستوردة من إيران إلى ديالى انقطع قبل قليل دون معرفة الأسباب".

وأكدت أن "الانقطاع سيؤدي إلى زيادة ساعات القطع المبرمج في مدن وقصبات متفرقة بالمحافظة خلال الفترة القادمة، ما لم تتم إعادة الخدمة للخط مجدداً".