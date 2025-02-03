رئيس الوزراء يوافق على تحديد موعد جديد لعقد ملتقى العراق للاستثمار

2025-02-03 22:35:01 - المصدر: واع

بغداد – واعوافق رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الاثنين، على تحديد موعد جديد لعقد ملتقى العراق للاستثمار.وبحسب كتاب لمكتب رئيس الوزراء خاطب به الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات كافة حصلت وكالة الانباء العراقية (واع) على نسخة منه، فأنه " حصلت موافقة رئيس مجلس الوزراء على عقد ملقتى العراق للاستثمار بتاريخ 12/4/2025 إلى 13/4/2025 ، لاخذ ما يلزم في ضوء موافقة رئيس الوزراء".



