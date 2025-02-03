وزيرة الاتصالات: نجحنا بزيادة سعات الانترنت المارة في العراق إلى 1800كيكا

2025-02-03 22:35:01 - المصدر: واع

بغداد - واعأعلنت وزيرة الاتصالات هيام الياسري، اليوم الإثنين، زيادة سعات الانترنت المارة بالعراق إلى 1800 كيكا.وقال الياسري في تصريح فيديوي- تابعته وكالة الأنباء العراقية (واع): إنه "تم تفعيل موقع العراق الجغرافي لأول مرة في تاريخ الوزارة عن طريق تبني مشاريع الكوابل البحرية والترانزيت"، مبينة، أن "مشاريع الترانزيت تكمن في تعظيم إيرادات الدولة وإضفاء استقرار أمني واقتصادي للبلد".وأضافت، "اعتمدنا سياسات سعرية مرنة وحلولًا فنية لجعل الممر العراقي منافسًا للممر البحري عبر قناة السويس".وأشارت الياسري إلى نجاح الوزارة، خلال أشهر قليلة بزيادة السعات المارة في العراق إلى 1800 كيكا بعد أن كانت سابقاً 10 كيكا فقط".واختتمت وزيرة الاتصالات بالقول: "نجحنا باستقطاب عدد من الشركات العالمية لإمرار اتصالاتها عبر العراق مثل شركة STC السعودية، اتصالات الإماراتية ، عمانتيل العمانية، بتلكو البحرينية، ترك تلكوم التركية ، الزاجل الكويتية، أوريدو القطرية، GCX البريطانية، GBI".