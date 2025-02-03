النقل: تفعيل غرامة الـ 50 ألف على السيارات الخصوصي العاملة كأجرة

2025-02-03 22:35:02 - المصدر: واع

بغداد-واع-آمنة السلاميأعلنت وزارة النقل، اليوم الإثنين، الاتفاق مع مديرية المرور العامة، على تفعيل فرض غرامة الـ 50 ألف دينار على أصحاب السيارات الخاصة الذين يعملون عليها كأجرة.وقال المتحدث باسم الوزارة ميثم عبد الصافي لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "لدى الشركة العامة لإدارة النقل الخاص مرائب منتشرة في محافظة بغداد ومحافظات العراق كافة، وثمة ضوابط تعمل على هذه المرائب، منها ضوابط أمنية وصحية فضلاً عن ضوابط عدم مخالفة الذوق العام".وأضاف الصافي، أن "المركبات التي تعمل بشكل عشوائي وخارج هذه المرائب، تتعامل معها مفارزنا على مدار الساعة الحد منها، وهناك ظواهر سلبية فبعض السيارات الخاصة تعمل للأجرة".وتابع أننا "اتفقنا مع مديرية المرور العامة، من خلال عدة اجتماعات، على تفعيل فرض غرامة الـ 50 ألف دينار عراقي، على صاحب السيارة الخاصة الذي يعمل عليها كأجرة".