متابعة/ المدى بعد جلسة "القوانين الجدلية"، جاءت جلسة أمس الأحد، لتمرر مشروع قانون التعديل الأول لقانون الموازنة العامة الاتحادية، وذلك بعد تأجيل دام لعدة جلسات وتحذيرات من أزمة مالية جراء ذلك التعديل، مما جعل تلك الخطوة تواجه "الطعن" في المحكمة الاتحادية. وأعلنت جبهة نواب الوسط والجنوب، اليوم الاثنين، التوجه صوب المحكمة الاتحادية للطعن بجلسة تمرير […]

