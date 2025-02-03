نقابة فناني نينوى "مستاءة" من تهميشها في تنظيم مهرجان المحافظة السينمائي

2025-02-03 22:35:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعرب نقيب فناني نينوى، تحسين حداد، يوم الاثنين، عن استياء النقابة من تهميشها في تنظيم مهرجان نينوى السينمائي، مؤكداً أن النقابة ليست مسؤولة عن الدعوات أو تنظيم الحدث، والذي كُلّف بإدارته من قبل وزارة الثقافة شخصيات أخرى.

وقال حداد في تصريح لوكالة شفق نيوز: "نود إعلام الزملاء فناني نينوى بأن نقابة الفنانين لم تُشرك في عملية التنظيم أو توجيه الدعوات لمهرجان نينوى السينمائي، الذي تشرف عليه وزارة الثقافة من خلال تكليف ليث عسكر، بإدارة المهرجان، فيما تولت شركة بصمة گروب مهام التنظيم".

وأضاف نقيب الفنانين: "نشعر بالتهميش وعدم التقدير لدور النقابة في دعم الفعاليات الثقافية والفنية في المحافظة، وهو ما يستدعي التنويه وإيصال الرسالة إلى الجمهور".

يُذكر أن مهرجان نينوى السينمائي سينطلق في الخامس من هذا الشهر على مسرح جامعة الموصل، حيث سيستمر لمدة ثلاثة أيام، وسيضم عروضاً لأفلام سينمائية محلية ودولية.