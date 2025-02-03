فوز تاريخي.. الزوراء المتصدر يقع في فخ القاسم

2025-02-03 22:40:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ حقق فريق القاسم مفاجأة واول انتصار تاريخي بتحقيقه الفوز على ضيفه المتصدر فريق الزوراء بنتيجة 2-0، ضمن منافسات الجولة 18 لدوري نجوم العراق لكرة القدم.

جرت المباراة يوم الاثنين عند الساعة السابعة والنصف مساءً على ملعب كربلاء الدولي.

انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي من دون اهداف، وفي الشوط الثاني سجل فريق القاسم هدفه عن طريق اللاعب سيف رشيد في الدقيقة 50 وعاد القاسم ليسجل هدفه الثاني عن طريق نفس اللاعب سيف رشيد في الدقيقة 61.

وبهذه النتيجة رفع القاسم رصيده للنقطة 28 بالمركز السادس وتجمد رصيد الزوراء عند النقطة 35 محتفظاً بالمركز الأول.