الشرطة العراقي يتعادل مع الاستقلال الإيراني ويودع دوري أبطال نخبة آسيا

2025-02-03 22:40:08 - المصدر: شفق نيوز

شفقنيوز/ تعادل فريق الشرطة العراقي مع مضيفه الاستقلال الإيراني، مساء اليومالاثنين، ضمن مباريات الجولة السابعة من منافسات دوري أبطال نخبة آسيا الموسم2024-2025.

وجرتالمباراة في ملعب آزادي الدولي بالعاصمة الإيرانية طهران عند الساعة السابعة مساءً،وانتهت بالتعادل الإيجابي 1-1.

وانتهىالشوط الأول بتقدم نادي الاستقلال بهدف دون مقابل للشرطة جاء عن طريق جويل كوجر فيالدقيقة الرابعة، وتمكن الشرطة من تعديل النتيجة في بداية الشوط الثاني في الدقيقة49 عن طريق اللاعب ريوان أمين.

وبهذهالنتيجة ودع الشرطة دوري أبطال نخبة آسيا من دور المجموعات، بعد تعادله مع استقلالطهران بهدف في الجولة السابعة متذيلاً المجموعة برصيد 3 نقاط.

وكانفريق الشرطة العراقي قد وصل إلى إيران يوم الجمعة الماضي، استعداداً لمواجهة فريقالاستقلال الإيراني اليوم في دوري أبطال نخبة آسيا.