ترامب: صندوق الثروة السيادي الأميركي الجديد قد يشتري تيك توك

2025-02-03 22:40:11 - المصدر: الاقتصاد نيوز

وقع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الاثنين على أمر تنفيذي يوجه وزارتي الخزانة والتجارة الأميركيتين بإنشاء صندوق ثروة سيادي وقال إنه قد يشتري تطبيق تيك توك TikTok. وقال ترامب إنه يجري محادثات مع عدد من الأشخاص بشأن شراء تيك توك ومن المرجح أن يتخذ قراراً بشأن مستقبل التطبيق الشهير في فبراير شباط. وإثر التوقيع أكد ترامب أنه لن يكون أحد في مأمن من الرسوم الجمركية، متعهداً بزيادتها على الصين في حالة عدم التوصل إلى اتفاق معها، قائلاً إن المحادثات مع الصين حول الرسوم الجمركية ستبدأ على الأرجح في غضون 24 ساعة. في الوقت نفسه على أن بلاده لن تسمح باستغلالها من قبل كندا. جرى وقف تطبيق تيك توك، الذي له نحو 170 مليون مستخدم أميركي، لفترة وجيزة قبل أن يدخل قانون يلزم الشركة المالكة الصينية بايت دانس إما ببيعه لأسباب تتعلق بالأمن القومي أو مواجهة الحظر الذي نفذ في 19 يناير كانون الثاني. ووقع ترامب، بعد توليه منصبه في 20 من الشهر ذاته، أمراً تنفيذياً يسعى إلى تأخير تطبيق الحظر 75 يوماً. وبموجب الصفقة التي يتفاوض عليها البيت الأبيض، فإن شركة بايت دانس الصينية المالكة للتطبيق ستحتفظ بحصة أقلية في تيك توك، لكن خوارزمية التطبيق وجمع البيانات وتحديثات البرامج ستشرف عليها شركة أوراكل، التي توفر بالفعل الأساس للبنية التحتية لشبكة الإنترنت الخاصة بتيك توك. ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام