الإعمار تحدد مواعيد افتتاح ما تبقى من مشاريع فك الاختناقات والطرق الخارجية

2025-02-03 22:40:11 - المصدر: الاقتصاد نيوز

حددت وزارة الإعمار والإسكان، الإثنين، مواعيد افتتاح ما تبقى من مشاريع الحزمة الأولى لفك الاختناقات المرورية فضلًا عن جسر حمرين في ديالى واستكمال طريق بغداد – كركوك، وطريق الحج البري في النجف الأشرف. وقال المتحدث باسم الوزارة نبيل الصفار، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه الاقتصاد نيوز، إن جميع مشاريع فك الاختناقات المرورية المرحلة الأولى ستكتمل هذا العام، وأبرزها مجسر الصرافية، الذي سيتم إنجازه نهاية هذا الشهر، ومجسر الطوبجي ومجسر الطلائع، ومشروع ربط طريق محمد القاسم بطريق بغداد كركوك من جهة البساتين والسريدات، بالإضافة إلى مشروع ساحة النسور، حيث سيتم الانتهاء من نفق رقم 4 ونفق رقم 5 قبل منتصف العام. وتابع، أما في ما يتعلق بالمشاريع الكبرى على نهر دجلة، فمن المقرر إنجاز جسر الجادرية الثاني، وجسر الصرافية الثاني، وجسر غزة، مؤكدًا، أنه سيتم الانتهاء منها خلال النصف الثاني من عام 2025 وتابع، أنه إلى جانب مشاريع بغداد، تعمل الوزارة على تنفيذ عدد من المشاريع الحيوية في مختلف المحافظات، أبرزها جسر حمرين في ديالى، الذي يُعد أطول جسر في العراق بطول يتجاوز 7 كيلومترات، ومن المتوقع إنجازه هذا العام، وطريق بغداد كركوك بطول 400 كم، حيث تم إنجاز مقاطع منه في ديالى وكركوك، مع استمرار العمل في المقاطع المتبقية، فضلا عن أكثر من 70 مشروعًا قيد التنفيذ ضمن خطط تطوير البنية التحتية في مختلف المحافظات، بالإضافة إلى طريق الحج البري في محافظة النجف، وهو من المشاريع المهمة التي يجري العمل عليها حاليًا، ومن المتوقع إكمال المرحلة الأولى منه بطول 50 كم هذا العام. وأكد، أن الوزارة ملتزمة بتنفيذ هذه المشاريع ضمن الجداول الزمنية المحددة؛ بهدف تحسين الواقع المروري وتعزيز شبكات الطرق والجسور، مما يسهم في دعم التنمية الاقتصادية والحركة التجارية داخل العراق. ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام