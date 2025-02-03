2025-02-03 23:54:04 - المصدر: ايشان

أكد رئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب، اليوم الاثنين، عدم امتلاكه ضمانات لصمود وقف إطلاق النار في غزة، الأمر الذي يثير التساؤلات، حول ما يجري خلف الكواليس، خاصة بعد تبادل الأسرى، وإطلاق سراح محتجزين أمريكيين كانوا في غزة. وقال ترامب في تصريح صحفي: إنه “لا ضمانات لدي بأن وقف إطلاق النار في غزة سيصمد”، […]

ظهرت المقالة ماذا وراء “الكواليس”؟.. ترامب: لا ضمانات على صمود وقف إطلاق النار في غزة وسنوقف الحرب بأوكرانيا أولاً على ايشان.



