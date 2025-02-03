2025-02-03 23:55:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ نفى مطار أربيل الدولي، يوم الاثنين، تعرض مسافر عراقي يحملجواز سفر فنلندي لسوء معاملة من قبل موظف الجوازات، مؤكداً أن الادعاء غير صحيح، وأنالفحص الروتيني الذي تم إجراؤه للمسافر كان لعدم وضوح ختم، ولم يستغرق هذا الإجراءأكثر من 15 دقيقة.

وذكر المطار في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أنه "انتشر مقطع فيديويظهر مسافرًا عراقيًا يحمل جواز سفر فنلندي يدعي تعرضه لسوء معاملة من قبل موظف الجوازاتفي مطار أربيل الدولي. وبعد التحقيق في الأمر، تبين من خلال كاميرات المراقبة أن الادعاءغير صحيح".

وأوضح، أن "المسافر، علي عبد الرضا العبودي، وصل إلى محطة تدقيق الجوازاتفي 1:30 بعد منتصف الليل يوم 31 كانون الثاني/يناير 2025، حيث قدّم جوازه الفنلندي للفحص. أثناءالمراجعة، لاحظ الموظف أن أحد الأختام الحدودية بين الكويت والعراق غير واضح، فتم تحويلهإلى الضابط المختص لإجراء فحص روتيني لم يستغرق أكثر من 15 دقيقة".

وتابع، "بحلول 1:50، تم إبلاغه بانتهاء التحقيق، وفي 1:58 أنهى إجراءاتالمغادرة وتوجه إلى رحلته دون أي مشاكل، وبكل احترام وتقدير".

وبحسب البيان؛ يرفض مطار أربيل الدولي "الترويج لمعلومات غير صحيحةتسيء إلى سمعته، ويعرض أدلة مصورة تثبت الحقائق. كما يشدد على التزامه بالمساواة فيالتعامل مع جميع المسافرين وفق المعايير الدولية، وأن فحص الوثائق جزء من الإجراءاتالأمنية المعتادة التي تشهد لها المنظمات المختصة".