خلال استقبال مسرور بارزاني لوفد السلطنة.. رغبة عمانية في فتح قنصلية عامة في اربيل

2025-02-03 23:55:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ شددت سلطة عمان، اليوم الاثنين، على ضرورة فتح قنصلية عامة في اربيل عاصمة اقليم كوردستان، مبدية الاستعداد لتطوير العلاقات الثنائية بين الجانبين.

وجاء في بيان لرئاسة حكومة الاقليم ورد لوكالة شفق نيوز، ان رئيس الحكومة مسرور بارزاني استقبل، يوم الاثنين، وفداً من سلطنة عمان برئاسة قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار في السلطنة.

واوضح البيان ان اللقاء شدد على ضرورة تعزيز العلاقات بين إقليم كوردستان وسلطنة عمان في مختلف المجالات، لا سيما التجارة والصناعة والاستثمار.

واشار البيان الى ان رئيس الوفد العماني أعرب عن سعادته بزيارة إقليم كوردستان، وأبدى استعداد بلاده لتطوير العلاقات الثنائية. وفي هذا الصدد، تمت الإشارة إلى أهمية افتتاح قنصلية عامة لسلطنة عمان في إقليم كوردستان في المستقبل القريب.

من جهته؛ جدد رئيس حكومة الاقليم مسرور بارزاني، بحسب البيان، رغبة إقليم كوردستان في تعزيز العلاقات مع سلطنة عمان.