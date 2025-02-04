2025-02-04 00:00:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أكد رئيس مجلس النواب محمود المشهداني، يوم الاثنين خلال لقائه رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية مسعود بزشكيان، على عمق العلاقات بين العراق وإيران من خلال الاتفاقيات المبرمة بين البلدين.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "رئيس مجلس النواب محمود المشهداني، اليوم، رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية، مسعود بزشكيان في العاصمة طهران".

ولفت إلى أن "اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وآفاق التعاون في الملفات ذات الاهتمام المشترك وسبل تطويرها بما يخدم مصلحة البلدين".

وبين أن "اللقاء تطرق الى التطورات الإقليمية وانعكاساتها على دول المنطقة وضرورة الوقوف بجانب الشعوب المستضعفة ورفع الظلم عنها".

وأكد رئيس مجلس النواب محمود المشهداني، بحسب البيان، على "عمق العلاقات العراقية الايرانية والتي يجسدها احترام الاتفاقات المبرمة بين الجانبين".

ويأتي اللقاء في إطار زيارة رسمية يجريها رئيس مجلس النواب برفقة أعضاء من مجلس النواب، إلى الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وتستمر على مدى يومين يلتقي خلالها عددا من المسؤولين هناك.