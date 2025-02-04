بحضور السوداني.. الإطار التنسيقي يناقش المستجدات العراقية والدولية
2025-02-04 00:00:07 - المصدر: شفق نيوز
شفق نيوز/ عقد الإطار التنسيقي اجتماعه الاعتيادي اليوم الاثنين بحضور رئيس الوزراء محمد شياع السوداني في مكتب رئيس منظمة بدر هادي العامري.
وذكر بيان للدائرة الاعلامية للإطار ورد لوكالة شفق نيوز؛ أن "الإطار التنسيقي ناقش اخر المستجدات على الساحتين العراقية والدولية".
وثمّن "الإطار التنسيقي اداء مجلس النواب وإقرار موازنة 2025 وأشاد بالإجراءات الحكومية على الصعيدين المحلي والدولي".
ورحب الاطار التنسيقي بالاستقرار الذي تشهده المنطقة، داعياً الى مزيد من الجهود الدولية لتحقيق الأمن والاستقرار التامين، والعمل على معالجة آثار الحرب وتقديم الدعم للمتضررين منها وفق البيان.