في 3 محافظات.. مصرع 7 من عائلة وحريق بمحال تجارية واستهداف بيت شيخ عشيرة

2025-02-04 00:05:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ افادت مصادر طبية ومحلية في محافظتي صلاح الدين وكركوك، مساء اليوم الاثنين، بأن سبعة اشخاص لقوا مصرعهم من عائلة بعد اصطدام عجلتهم بصهريج للنفط في تكريت، فيما سجلت محافظة كركوك إصابة 4 مدنيين بحادث سير واحتراق عدد من المحال التجارية في قضاء الحويجة.

وقال مصدر طبي في محافظة صلاح الدين وكالة شفق نيوز، إن "سبعة مدنيين من عائلة واحدة قضوا مصرعهم مساء اليوم في حادث سير خطير وقع بين سيارة مدنية وسيارة صهريج حيث وقع الحادث في منطقة الديوم، وتسبب عنها انحراف السيارة وانقلابها".

وأضاف المصدر أنه "تم نقل الجثث السبعة الى الطب العدلي والقي القبض على سائق الصهريج ووضع في الاحتجاز".

وفي السياق أكد مصدر محلي في كركوك أن "أربعة مدنيين أصيبوا جراء اصطدام سياراتين على طريق كركوك الحويجة قرب منطقة المنزلة وتم نقل المصابين الى مستشفى كركوك للعلاج".

وأوضح أن "حريق وقع في عدد من المحال التجارية في قضاء الحويجة (55كم جنوب غربي كركوك)، حيث وقع الحريق قرب الفلكة الصناعية وتمكنت فرق الدفاع المدني من السيطرة على الحريق".

إلى ذلك أفاد مصدر أمني في بغداد، يوم الاثنين، بتعرض منزل أحد وجهاء عشيرة البيات، لهجوم مسلح أسفر عن أضرار مادية، دون وقوع إصابات.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "مسلحين مجهولين فتحوا نيران أسلحتهم باتجاه منزل أحد وجهاء عشيرة البيات ضمن منطقة الزعفرانية في بغداد".

ولفت المصدر إلى أن "الهجوم أسفر عن تضرر واجهة المنزل، وعدد من غرف المنزل برصاصات".

وبين المصدر أن "قوة أمنية وصلت المكان وفتحت تحقيقاً في الحادث، ومتابعة الكاميرات في محاولة للوصول الى الفاعلين".