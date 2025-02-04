أهداف رونالدو.. كم بلغت منذ بداية مسيرته ولحد اليوم؟

2025-02-04 00:05:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ تجاوزت عدد أهداف كريستيانو رونالدو طيلة مسيرته الكروية900 هدف بعد تسجيله هدفين، يوم الاثنين، ساعد من خلاله في فوز نادي النصر السعودي علىنادي الوصل الإماراتي بنتيجة 0/4، في مباراة أقيمت على أرض ملعب الأول بارك، ضمن منافساتالدور الأول في دوري أبطال آسيا للنخبة.

وجاء هدفا النجم البرتغالي، البالغ من العمر 39 عاماً، في الدقيقتين44 و78 من زمن المباراة.

بعد هزّه شباك نادي الوصل في مناسبتين، وصل رونالدو للهدف رقم 923 في مسيرتهالكروية، بقميص منتخب بلاده ومختلف الأندية الّتي لعب لها.

كما وصل للمساهمة التهديفية رقم 27 بمختلف مسابقات الموسم الجاري2025/2024، إذ سجّل 23 هدفاً وقدم 4 تمريرات حاسمة عقب خوضه 24 مباراة.